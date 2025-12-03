(د ب أ)

أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن بلاده ستقدم 200 مليون دولار إضافية لتمويل شراء أسلحة وذخائر أمريكية لصالح أوكرانيا، التي تتعرض لهجوم روسي.

وأوضح فاديفول، قبيل مغادرته إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الأربعاء، أن الجزء الأكبر من المبلغ كان قد أعلن عنه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في منتصف نوفمبر الماضي، وإلى جانب الـ200 مليون دولار، أوضح فاديفول أنه سيُجرى تخصيص 25 مليون يورو أخرى لصندوق استئماني تابع لحلف الناتو، لتأمين معدات الشتاء والإمدادات الطبية على سبيل المثال.

وقال فاديفول عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إنه لا يُظهر حتى الآن أي استعداد حقيقي للتفاوض.. بوتين يريد تقويض الأمن الأوروبي واليورو-أطلسي، واختبار جاهزيتنا الدفاعية، ويسعى لتقسيمنا لإضعاف تحالفنا"، مؤكدا في المقابل أن مساعي بوتين في ذلك لن تنجح وأن شركاء الناتو سيواصلون الضغط على روسيا.

وستضخ ألمانيا مبلغ الـ200 مليون دولار عبر ما يعرف بآلية "قائمة المتطلبات ذات الأولوية لأوكرانيا"، التي تتيح للحلفاء الأوروبيين وكندا شراء أسلحة وذخائر أمريكية لتسليمها لاحقا إلى أوكرانيا.