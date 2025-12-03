برلين - (د ب أ)

نصح وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، الحكومة الألمانية بأن تعرض على حركة طالبان أموالا مقابل حماية الأفغان الذين عملوا سابقا موظفين محليين مع الجيش الألماني وغيره من المؤسسات الألمانية.

ويقيم كثير من هؤلاء الأفغان حاليا في باكستان بعد فرارهم من أفغانستان، لكنهم عالقون هناك لأن ألمانيا لم تستقبلهم حتى الآن، فيما تهدد باكستان بترحيلهم إلى أفغانستان التي تسيطر عليها طالبان حاليا.

وقال آصف في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية: "بالطبع لا يمكن إعادتهم ببساطة ليُعدموا في اليوم التالي في أفغانستان. إذا أرادت ألمانيا منع ذلك، فعليها التفاوض مع طالبان، فالمال قد يساعد في ضمان أمن هؤلاء الأشخاص في وطنهم".

وأمهلت باكستان الحكومة الألمانية حتى نهاية هذا العام لإتمام إجراءات الاستقبال، وقال آصف: "إذا لم تستقبلهم ألمانيا، فسوف نرحلهم. هكذا هي الأمور".

وكانت مجموعة جديدة من الأفغان الحاصلين على موافقة دخول وصلت أمس الثلاثاء من إسلام آباد إلى ألمانيا عبر رحلة طيران عارض، فيما ينتظر آخرون في العاصمة الباكستانية السماح لهم بالمغادرة إلى ألمانيا، ويبلغ عدد هؤلاء نحو ألفي شخص، بينهم أطقم محلية عملت مع الجيش الألماني، إضافة إلى قضاة ومحامين وغيرهم ممن يدعمون نظاما راميا إلى تحقيق الديمقراطية وأصبحوا مكروهين لدى طالبان.

وأعلنت الكنيسة البروتستانتية في ألمانيا أمس تخصيص 100 ألف يورو من التبرعات لدعم دعاوى قضائية للأفغان المهددين من أجل الحصول على حق الدخول إلى ألمانيا.