وزير خارجية أمريكا: فنزويلا أصبحت منصة لنفوذ إيران وحزب الله



وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، إن فنزويلا توفر موطئ قدم لإيران والحرس الثوري الإيراني وحتى حزب الله.

واعتبر أن النظام الفنزويلي بات مصدر زعزعة للاستقرار في المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر تفويضا بمهمة لمكافحة المخدرات في المنطقة.

وقال روبيو، إن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يسمح بتهريب الكوكايين والمخدرات المنتجة بكولومبيا عبر أراضي فنزويلا إلى الولايات المتحدة.

تابع روبيو: "كون مادورو مستاء من التفويض الرئاسي ضد المخدرات يشير إلى أنها تهرب من فنزويلا"، زاعما أن الرئيس الفنزويلي أبرم 5 صفقات مع أطراف مختلفة على مدار السنوات الماضية وقد خرقها جميعا.

يأتي ذلك، فيما قال تقرير نشرته قناة "سي إن إن" الأمريكية، إن مغامرة ترامب في فنزويلا تخرج عن سيطرته.

وقالت القناة في تقرير لها، إن إدارة ترامب تجد نفسها في مواجهة معضلة متصاعدة في فنزويلا، حيث تتعرض مغامرة تغيير النظام لخطر التحول إلى مستنقع استراتيجي وسياسي وقانوني، وفقا لسكاي نيوز.