تركيا: إصابة 7 رجال أمن في اشتباكات مع عناصر داعش

أنقرة- (أ ب)

ذكرت وسائل الإعلام التركية الرسمية أن مسلحين من تنظيم داعش فتحوا النار على رجال الشرطة مما أسفر عن إصابة سبعة رجال أمن خلال مداهمة على التنظيم في شمال غرب تركيا اليوم الإثنين.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن الاشتباك اندلع في مقاطعة ألمالي بمحافظة يالوفا جنوب إسطنبول، فيما اقتحمت الشرطة منزلا كان يختبئ فيه المسلحون.

ودفعت السلطات التركية بالقوات الخاصة من محافظة بورصة المجاورة لتعزيز العملية.

وفيما امتدت المواجهة إلى الشوارع، أغلقت السلطات خمس مدارس، حسبما قالت قناة إن.تي.في. الإخبارية الخاصة. كما قطعت السلطات الغاز الطبيعي والكهرباء كإجراء وقائي بينما مُنع المدنيون والمركبات من دخول المنطقة.

وقالت وكالة الأناضول إنه لا توجد إصابات خطيرة بين رجال الشرطة.

وشنت الشرطة الأسبوع الماضي العشرات من المداهمات المتزامنة واحتجزت 115 مسلحا من التنظيم المتطرف الذين كانوا يخططون بحسب المزاعم لتنفيذ هجمات تستهدف احتفالات عيد الميلاد والسنة الجديدة. وقال مسؤولون إن التنظيم كان قد دعا للتحرك بالأخص ضد غير المسلمين خلال الاحتفالات.

نفذ تنظيم داعش سلسلة من الهجمات الدموية في تركيا في السنوات الأخيرة بما في ذلك إطلاق النار عند ملهى ليلي في إسطنبول خلال احتفالات السنة الجديدة في الأول من يناير 2017 ، أسفرت عن مقتل 38 شخصا.