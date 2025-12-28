إعلان

نتنياهو يغادر مطار بن جوريون متجهًا إلى فلوريدا للقاء ترامب

كتب : مصراوي

10:18 ص 28/12/2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطار بن جوريون، اليوم الأحد، متجهًا إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس دونالد ترامب غدًا، وفقًا لما أفاد به مكتبه.

ومن المتوقع أن تركز الزيارة إلى منتجع مارالاجو التابع لترامب في بالم بيتش على مستقبل قطاع غزة وملفات سوريا وحزب الله اللبناني وإيران.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن نتنياهو لن يسافر برفقة صحفيين ولن يدلي بأي تصريح علني قبل صعوده إلى الطائرة، لافتة إلى أنه من المقرر أن يهبط في فلوريدا الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر أن تستمر زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة حتى يوم الخميس المقبل.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطار بن جوريون ولاية فلوريدا دونالد ترامب

