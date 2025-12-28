إعلان

رغم ارتفاع التضخم.. الرئيس الإيراني: الحكومة تسعى لإعداد موازنة عامة خالية من العجز

كتب : مصراوي

08:26 ص 28/12/2025

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

وكالات

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الحكومة تسعى لإعداد موازنة عامة خالية من العجز، رغم ارتفاع معدل التضخم، حيث لم ترفع الموازنة إلا بنسبة 2% فقط.

أضاف: "لا يمكن لبلد يمتلك كل هذا النفط والغاز، ويبلغ إنتاجه اليومي قرابة 8 ملايين برميل، أن يكون فيه أناس جائعون ولا يملكون خبز عشاءهم، ثم نقول إننا ندير الأمور".

وأكد بزشكيان، أن الحكومة تحملت أكبر قدر من الضغط على نفسها، لتقليل الضرر الواقع على المواطنين إلى الحد الأدنى.

وقال بزشكيان، إن مشروع قانون الميزانية لعام 1405 هجريا للبلاد بأكملها، من حيث الموارد والنفقات، يبلغ 14,441 مليار و417 مليون و505,600 ريال.

تأتي هذه الخطوة في سياق محاولات السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار مالي، وسط تحديات اقتصادية داخلية وخارجية تواجه إيران.

ويبلغ التضخم السنوي حوالي 41-50%، مدفوعا بطباعة عملة إضافية لسد العجز وتراجع الريال، مما يقلل القوة الشرائية ويزيد تكاليف المعيشة.

قال بزشكيان: كان العام الجاري مختلفا بشكل جدي عن الأعوام الأخرى من حيث إعداد الموازنة، ففي هذا العام تجاوزنا أشدّ موجة جفاف خلال نصف قرن، كما شهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية انخفاضا حادا، وتراجعت الموارد المتأتية من صادرات النفط الإيرانية.

وتابع: "زاد أعداؤنا من عقوباتهم وحاولوا فرض أعباء اقتصادية أكبر علينا، وفُرضت علينا حرب كبيرة مع أكثر الأنظمة شرًّا ومع الاستكبار العالمي، إذ تجاوزنا كل ذلك، بفضل الله، وبوحدة وتكاتف الشعب، وتضحيات القوات المسلحة، وتوافق المسؤولين، والقيادة الحكيمة لقائد الثورة، ورغم أن البلاد واجهت عواصف متكررة، فإنها تجاوزتها جميعًا"، وفقا لروسيا اليوم.

مسعود بزشكيان إيران ميزانية إيران ارتفاع التضخم في إيران موزانة عامة في إيران

"مرفوض شكلًا وموضوعًا".. تحذير عربي- إسلامي من ربط "أرض الصومال" بتهجير الفلسطينيين
الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء