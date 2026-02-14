زيلينسكي: واشنطن تقترح ضمانات أمنية لأوكرانيا تمتد إلى 15 عاما

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن على بلاده أن تكون مستعدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027، كجزء أساسي من ضمانات الأمن القومي.

وحذّر زيلينسكي، خلال كلمته في مؤتمر ميونيخ الأمني، من أنه في حال عدم الاتفاق على موعد محدد لذلك، فإن روسيا ستعرقل انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلا.

وفيما يخص مفاوضات السلام، قال زيلينسكي إنه فوجئ بقرار روسيا تغيير قيادة فريقها التفاوضي، زاعما أن السبب وراء ذلك هو أن موسكو تريد تأجيل القرارات.

وأكد الرئيس الأوكراني، على ضرورة وجود قوات حفظ سلام أجنبية في بلاده بعد التوصل إلى اتفاق سلام لردع أي عدوان روسي مستقبلي.

وذكر زيلينسكي، أن الولايات المتحدة اقترحت بقاء قوة السلام الأجنبية في أوكرانيا لمدة 15 عاما بعد الحرب، غير أنه يطالب بأن يمتد بقاؤها إلى 20 عاما أو أكثر.