وزير الخارجية الأمريكي: ترامب مستعد للقاء خامنئي "غدا"

كتب- محمود الطوخي

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، السبت، إن الرئيس دونالد ترامب مستعد للقاء المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لحل الخلافات العالقة بين البلدين.

وأوضح روبيو، في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" للأنباء على هامش مؤتمر "ميونخ" الأمني، أنه واثق تماما من أن ترامب سيوافق على مقابلة خامنئي في حال طلب الأخير ذلك غدا، ليس بداعي الاتفاق معه، بل لإيمانه بأن هذه هي الطريقة المثلى لحل أزمات العالم.

وأكد روبيو، على أن الرئيس الأمريكي لا يعتبر مثل هذه اللقاءات بمثابة "تنازل"، مشيرا إلى أن ترامب أبدى سابقا استعداده للاجتماع بأي زعيم عالمي لإنهاء النزاعات.

وفي رده على سؤال حول مدى نفاد صبر واشنطن تجاه طهران في المفاوضات النووية، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة أمس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، شدد روبيو على أنه من الواضح تماما أن إيران لن تُمنح الفرصة أبدا لامتلاك سلاح نووي، لما يمثله ذلك من تهديد صارخ للولايات المتحدة وأوروبا والأمن العالمي والمنطقة برمتها.

وفيما يتعلق بالحشد العسكري، قال روبيو: "من البديهي أننا نرغب في وجود قوات لنا في المنطقة، لأن إيران أبدت استعدادها وقدرتها على توجيه ضربات قوية للوجود الأمريكي".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "واشنطن تمتلك قواعد عسكرية وتحالفات استراتيجية، بينما أظهرت طهران في الماضي رغبة في استهداف هذه القواعد؛ مما يفرض امتلاك قوة نارية كافية؛ لضمان عدم ارتكاب إيران أي خطأ قد يشعل فتيل أزمة أكبر".

وجدد روبيو، التأكيد على أن ترامب يفضل في نهاية المطاف حل النزاع من خلال إبرام "صفقة".