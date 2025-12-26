(د ب أ)

قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس اليوم الجمعة، إن استجابة مجلس الأمن لمبادرة حكومة السودان للسلام كانت كبيرة وإن هناك اتفاقا على دعم السودان وإجماعا على إدانة الجرائم والتركيز على الوضع الإنساني، مبيناً أن المبادرة قادرة على تحقيق السلام.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن رئيس الوزراء قوله في مؤتمر صحفي عقده بمطار بورتسودان عقب عودته من نيويورك ومشاركته في جلسة مجلس الأمن الدولي، إنه سيتم تنوير الفعاليات السياسية والمجتمعية بالمبادرة لأن ملكيتها للسودانيين وقامت على خارطة الطريق السودانية وأدبيات مجلس الأمن وإعلان منبر جدة وزيارات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأوضح إدريس أن أي هدنة لا تكون متزامنة مع نزع السلاح وتسكين المليشيات في معسكرات ستقود إلى حرب، مبينا أن المبادرة تحدثت عن نزع السلاح وتجميع المليشيا في معسكرات وفق خطة ثلاثية الأضلاع تتم بتزامن ومراقبة دولية.

وأكد إدريس ضرورة تبني المبادرة في المرحلة المقبلة من كل مؤسسات الدولة والإعلام لإنجاحها لتنفيذ السلام والعودة إلى الأسرة الدولية.