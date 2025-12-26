المنفذ من الضفة.. مقتل وإصابة 8 إسرائيليين في عملية دهس وطعن (فيديو)

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بوقوع قتيلان وإصابة 6 آخرين في عملية دهس وطعن مزدوجة في منطقة بيسان شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن منفذ عملية الدهس والطعن المزدوجة في بيسان من قباطية قضاء جنين شمالي الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى المستشفى في حالة متوسطة.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن منفذ العملية تسلل إلى إسرائيل قبل أيام وبقى فيها حتى نفذ الهجوم، لافتة إلى أنه لا يحمل تصريح دخول.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، بأن العملية في بيسان وقعت في 3 مواقع وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 6 آخرين.

ومن جانبها، صنفت الشرطة الإسرائيلية حادث الطعن والدهس بمنطقة بيسان بـ"الإرهابي"، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن التحقيقات ما زالت جارية في جميع مواقع العملية في بيسان.