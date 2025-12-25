عطل فني يتسبب في اندلاع حريق واسع النطاق بمنشأة صناعية غرب ألمانيا

شتاينهايم (ألمانيا)- (د ب أ)

تسبب انفجار محدود ليلة عيد الميلاد في اندلاع حريق واسع النطاق في أحد المواقع الصناعية بمدينة شتاينهايم الواقعة بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا.

وأفادت إدارة الإطفاء بأنها هرعت إلى مكان الحادث بقوة كبيرة حيث شارك 188 عنصرًا إطفاء في مكافحة الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات. وأوضح متحدث باسم الشرطة، أن سبب الحريق كان عطلًا فنيًا، مشيرا إلى عدم وجود دلائل على أن الحريق تم بفعل فاعل.

وبسبب كثافة الدخان، تم استدعاء فرق الإطفاء إلى الموقع عند الساعة 1:49 صباحًا. وبسبب صعوبة الوضع ووجود عدة نقاط حريق في المجمع الصناعي الكبير والمتفرع، تم طلب تعزيزات إضافية خلال الليل. وانتهت العملية بشكل أولي عند الساعة 8:40 صباحًا، قبل أن تضطر فرق الإطفاء قبل ظهر اليوم للعودة مؤقتًا إلى الموقع لإخماد بعض بقايا الجمر.