إعلان

عطل فني يتسبب في اندلاع حريق واسع النطاق بمنشأة صناعية غرب ألمانيا

كتب : مصراوي

05:03 م 25/12/2025

ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شتاينهايم (ألمانيا)- (د ب أ)

تسبب انفجار محدود ليلة عيد الميلاد في اندلاع حريق واسع النطاق في أحد المواقع الصناعية بمدينة شتاينهايم الواقعة بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا.

وأفادت إدارة الإطفاء بأنها هرعت إلى مكان الحادث بقوة كبيرة حيث شارك 188 عنصرًا إطفاء في مكافحة الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات. وأوضح متحدث باسم الشرطة، أن سبب الحريق كان عطلًا فنيًا، مشيرا إلى عدم وجود دلائل على أن الحريق تم بفعل فاعل.

وبسبب كثافة الدخان، تم استدعاء فرق الإطفاء إلى الموقع عند الساعة 1:49 صباحًا. وبسبب صعوبة الوضع ووجود عدة نقاط حريق في المجمع الصناعي الكبير والمتفرع، تم طلب تعزيزات إضافية خلال الليل. وانتهت العملية بشكل أولي عند الساعة 8:40 صباحًا، قبل أن تضطر فرق الإطفاء قبل ظهر اليوم للعودة مؤقتًا إلى الموقع لإخماد بعض بقايا الجمر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق منشأة صناعية ألمانيا انفجار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد
تنقل مجانا.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية 2025
السوق يكتم أنفاسه ترقبا لقرار البنك المركزي حول سعر الفائدة على الإيداع والإقراض