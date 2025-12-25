السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مواطن قتل مصريًا

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سعودي في مكة المكرمة، بعد إدانته بقتل وافد مصري الجنسية.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن المواطن جميل بن نزار بن جميل السراج، سعودي الجنسية، ارتكب جريمة قتل بحق محمد أحمد علي حامد، مصري الجنسية، من خلال استدراجه وضربه وتكبيله، ووضعه حيًا داخل مركبته وتركه ينزف، ثم مغادرة المكان، ما أدى إلى وفاته.

وأضاف البيان أن الجهات الأمنية تمكنت بفضل الله من القبض على الجاني، وأظهرت التحقيقات توجيه الاتهام له بارتكاب الجريمة.

وبعد إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، صدر حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وتنفيذ القصاص، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، ثم صدر أمر ملكي بتنفيذه وفق أحكام الشريعة.

وأكدت الداخلية أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني يوم الخميس بتاريخ 5/ 7/ 1447هـ، الموافق 25/ 12/ 2025م، في منطقة مكة المكرمة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على حرص المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدالة، وتنفيذ أحكام الشريعة في كل من يعتدي على الآخرين ويسفك دماءهم، محذرة كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، مع الإشارة إلى أن الله هو الهادي إلى سواء السبيل.