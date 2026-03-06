اجتمع عدد من القساوسة في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض للصلاة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالبين الحكمة الإلهية لإرشاده، وداعين الله أن يملأ قلبه بالقوة والوضوح خلال ما وصفوه بـ"الأوقات الصعبة".

ودعا ترامب مجموعة من القساوسة من مختلف أنحاء الولايات المتحدة إلى البيت الأبيض، حيث صلّوا معه داخل المكتب البيضاوي في ظل الحرب الدائرة مع إيران، ووضع القساوسة أيديهم على الرئيس، سائلين الله أن يمنحه الهداية والحكمة، كما دعوا لحماية القوات المسلحة الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو نُشر يوم الخميس عدداً من القساوسة يحيطون بترامب، واضعين أيديهم عليه أثناء الصلاة، بينما كان يقف في وسط المجموعة، حيث صلّوا من أجل قيادته، طالبين له الحكمة والحماية خلال أدائه مهامه كرئيس، وخلال الصلاة، قال القس توم مولينز: "ندعو الله أن يغمر قلبه وعقله وروحه بالحكمة من السماء، وأن ترشده في هذه الأوقات العصيبة التي نواجهها اليوم، وأن يمنّ عليه برحمته وحمايته".

وأضاف: "نصلي من أجل نعمتك وحمايتك لقواتنا وجميع رجالنا ونسائنا الذين يخدمون في قواتنا المسلحة، يا أبانا، ونطلب أن تستمر في منح رئيسنا القوة التي يحتاجها لقيادة أمتنا العظيمة، ونحن نعود إلى أمة واحدة تحت الله، غير قابلة للتجزئة مع الحرية والعدالة للجميع".

وجاء تجمع الصلاة في وقت شنت فيه الولايات المتحدة مؤخراً عملية "الغضب الملحمي" ضد إيران، وهي عملية زعمت واشنطن أنها تهدف إلى إحباط محاولة طهران تطوير أسلحة نووية، وأسفرت العملية عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، من بين آخرين، كما ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية العسكرية الحيوية، فيما ردت إيران باستهداف القواعد الأمريكية في أنحاء الخليج.