خلال الأيام القادمة.. طيران الإمارات تتوقع استئناف رحلاتها بنسبة 100%

كتب : وكالات

03:22 م 06/03/2026

توقع متحدث باسم "طيران الإمارات"، في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز"، الجمعة، استئناف الشركة لرحلاتها بنسبة 100% خلال الأيام القادمة.

وذكر المتحدث أن "طيران الإمارات" نقلت نحو 30 ألف مسافر من دبي الخميس.

وفي وقت سابق، أعلنت الإمارات استئناف حركة الطيران بشكل محدود، وذلك بعد أيام من الشلل، الذي أصاب قطاع الطيران في منطقة الخليج بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في حين لا تزال دول أخرى تُبقي مجالاتها الجوية مغلقة مع استمرار التصعيد العسكري.

واستأنفت شركتا طيران "الإمارات" و"الاتحاد" الرحلات الجوية إلى مدن رئيسية حول العالم، بشكل محدود، انطلاقاً من الإمارات، الجمعة، بينما لا تزال حركة الطيران متوقفة في مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، بسبب استمرار إغلاق المجال الجوي للبلاد، وكذلك في مطار الكويت الدولي، ومطار البحرين الدولي.

وقالت شركة الاتحاد للطيران، الجمعة، إنها ستستأنف جدولاً محدوداً للرحلات حتى 19 مارس. وستُسير الرحلات من أبوظبي وإليها فضلاً عن 25 وجهة أخرى، من بينها لندن وباريس وفرانكفورت ونيودلهي ونيويورك وتورونتو.

