وزير الخارجية: مصر محاطة بأحزمة نيران في جميع الاتجاهات

كتب : نشأت علي

12:04 م 25/12/2025

أكد السفير بدر عبدالعاطي و زير الخارجية، أن مصر محاطة بأحزمة نيران من جميع الاتجاهات.

وقال عبدالعاطي، إن التهديدات التي يشكلها السد الإثيوبي وليس سد النهضة كما يطلق عليه واضحة، والسد هو فرض إرادة من طرف واحد وأي ضرر لمصر سيتبعه رد فعل وبالتأكيد في إطار حق الدفاع عن النفس.

وأوضح أن مصر دولة عظيمة لديها مؤسسات تقف على أرضية صلبة ولديها ديمقراطية، مشيرًا إلي الجهود التي حققتها مصر في ملف حقوق الإنسان في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الإنسان والشعب المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، وحضور وزير الخارجية، و يأتي ذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين السلطة التشريعية ووزارة الخارجية.

