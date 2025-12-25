الصين تحذر اليابان: لن نتهاون مع أي أعمال مضايقة واستفزاز

وكالات

وجهت وزارة الدفاع الصينية تحذيرًا عاجلًا إلى اليابان، مطالبة إياها بضرورة التوقف عن ترويج ما وصفته بـ"الروايات المضللة"، ووضع حد لتحركاتها العسكرية التي اعتبرتها موجهة بشكل مباشر ضد الصين.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أنها لن تتهاون مع ما وصفته بـ"أعمال المضايقة والاستفزاز"، مشددة على استعدادها لاتخاذ إجراءات مضادة صارمة في حال استمرار هذه الممارسات.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الدفاع الصينية تحذيرها من أن طوكيو ستتكبد "ثمنًا مؤلمًا" إذا أقدمت على التدخل في الشؤون الداخلية المتعلقة بتايوان.

وفي تطور لاحق، أعربت بكين عن قلقها الشديد إزاء الخطوات اليابانية الأخيرة، لا سيما نشر صواريخ على جزيرة يوناغوني الواقعة على مسافة تقارب 110 كيلومترات شرق تايوان، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه زيادة حدة التوترات في المنطقة.

من جانبه، شدد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي على أن نشر الصواريخ يأتي في إطار تدابير دفاعية بحتة، نافيًا وجود أي نوايا هجومية لدى بلاده.

وفي السياق نفسه، حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، من التداعيات المحتملة للسياسات اليابانية، معتبرة أن هذه التحركات تستوجب "يقظة الدول المجاورة والمجتمع الدولي".

وأشارت إلى أن توجه طوكيو نحو تعزيز قدراتها العسكرية، مع مؤشرات على التخلي عن مبادئها الثلاثة غير النووية، قد يقود إلى نتائج كارثية.

وأضافت ماو نينغ أن "قوى يمينية متشددة داخل اليابان تسعى إلى تجاوز الدستور السلمي، وتتجه نحو تصعيد عسكري متزايد، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة بأسرها".