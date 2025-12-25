

وكالات

أكدت السعودية، اليوم الخميس، أن التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة باليمن تمت بشكل أحادي دون تنسيق مع قيادة التحالف أو موافقة مجلس القيادة وأدت لتصعيد غير مبرر.

جاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية، أن المملكة حرصت طيلة الفترة الماضية على التركيز على وحدة الصف وبذل كافة الجهود للوصول إلى حلول سلمية تعالج الأوضاع في المحافظتين.

أضاف البيان، أنه في هذا الإطار عملت المملكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لاحتواء الموقف، حيث جرى إرسال فريق عسكري مشترك من السعودية والإمارات لوضع الترتيبات اللازمة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، بما يكفل عودة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين وتسليم المعسكرات فيها لقوات درع الوطن والسلطة المحلية وفق إجراءات منظمة تحت إشراف قوات التحالف.

وأشارت الداخلية السعودية إلى أنه لا تزال هذه الجهود متواصلة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، ولا تزال المملكة تعوّل على تغليب المصلحة العامة بأن يبادر المجلس الانتقالي بإنهاء التصعيد وخروج قواته بسلاسة وبشكل عاجل من المحافظتين.

وشدد البيان على أهمية التعاون بين كافة القوى والمكونات اليمنية لضبط النفس وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار، مما قد يترتب عليه عواقب غير محمودة.

وأكدت على ضرورة بذل كافة الجهود لإعادة السلم والأمن المجتمعي، وفقا لروسيا اليوم.