أمريكا وأوكرانيا توصّلتا إلى إجماع بشأن نقاط رئيسية.. ومسألة الأراضي ما زالت عالقة

كتب : مصراوي

03:11 م 24/12/2025

امريكا واوكرانيا

(أ ب)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة وأوكرانيا توصلتا لإجماع في عدة نقاط حاسمة تهدف لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو أربع سنوات، لكن لم يتم بعد حل مسائل حساسة بشأن السيطرة على الأراضي في المركز الصناعي شرقي أوكرانيا، فضلا عن إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وتحدث زيلينسكي بينما كشفت الولايات المتحدة للمفاوضين الروس عن خطة مؤلفة من 20 نقطة، تمت صياغتها بعد محادثات ماراثونية في فلوريدا في الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تقدم موسكو ردا اليوم.

وأطلع الرئيس الأوكراني الصحفيين على كل نقاط الخطة أمس الثلاثاء. وتم حظر نشر تصريحاته حتى صباح اليوم. وتدمج مسودة المقترح، الذي يعكس رغبات أوكرانيا، المصالح السياسية والتجارية لحماية الأمن بالتزامن مع تعزيز الإمكانيات الاقتصادية.

أمريكا أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي

