إعلان

قراصنة موالون لروسيا يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم سيبراني استهدف قطاع البريد الفرنسي

كتب : مصراوي

01:56 م 24/12/2025

هجوم سيبراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أب)

أعلنت جماعة قراصنة موالية لروسيا مسؤوليتها عن تنفيذ هجوم سيبراني منع قطاع البريد في فرنسا من إرسال الطرود قبل عيد الميلاد، وفقا لما قاله الادعاء اليوم الأربعاء.

وبعدما أعلنت الجماعة التي تعرف بـ "نونامي 057" مسؤوليتها، قال مكتب إدعاء باريس في بيان لوكالة أسوشيتد برس (أب) إن الاستخبارات الفرنسية تولت التحقيق بشأن الهجوم.

ويشار إلى أن الجماعة اٌتهمت سابقا بتنفيذ هجمات سيبرانية في أوروبا، بما في ذلك هجمات استهدفت قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في هولندا مواقع حكومية فرنسية، وكانت الجماعة هدفا لعملية كبيرة للشرطة الأوروبية مطلع هذا العام.

وكانت أنظمة الحواسب المركزية لقطاع البريد الفرنسي قد توقفت عن العمل أمس الأول الاثنين بعد الهجوم السيبراني، الذي لم يتم القضاء عليه بصورة كاملة حتى صباح اليوم الأربعاء.

ولم يتمكن العاملون في البريد من تعقب الشحنات، كما تضررت المدفوعات الإلكترونية في الذراع المصرفي لقطاع البريد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجوم سيبراني روسيا قطاع البريد الفرنسي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية
بالصور.. انهيار شقيقة الفنان طارق الأمير في جنازته
مواعيد الحجز في شقق الإسكان في المدن الجديدة
قرار بتبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة