أعلنت جماعة قراصنة موالية لروسيا مسؤوليتها عن تنفيذ هجوم سيبراني منع قطاع البريد في فرنسا من إرسال الطرود قبل عيد الميلاد، وفقا لما قاله الادعاء اليوم الأربعاء.

وبعدما أعلنت الجماعة التي تعرف بـ "نونامي 057" مسؤوليتها، قال مكتب إدعاء باريس في بيان لوكالة أسوشيتد برس (أب) إن الاستخبارات الفرنسية تولت التحقيق بشأن الهجوم.

ويشار إلى أن الجماعة اٌتهمت سابقا بتنفيذ هجمات سيبرانية في أوروبا، بما في ذلك هجمات استهدفت قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في هولندا مواقع حكومية فرنسية، وكانت الجماعة هدفا لعملية كبيرة للشرطة الأوروبية مطلع هذا العام.

وكانت أنظمة الحواسب المركزية لقطاع البريد الفرنسي قد توقفت عن العمل أمس الأول الاثنين بعد الهجوم السيبراني، الذي لم يتم القضاء عليه بصورة كاملة حتى صباح اليوم الأربعاء.

ولم يتمكن العاملون في البريد من تعقب الشحنات، كما تضررت المدفوعات الإلكترونية في الذراع المصرفي لقطاع البريد.