بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في بحث سيناريوهات سياسية بديلة تحسبًا لاحتمال حلّ الكنيست خلال الفترة المقبلة، وإجراء انتخابات الكنيست السادسة والعشرين في يونيو المقبل، أي قبل نحو أربعة أشهر من موعدها الأصلي المقرر في 27 أكتوبر 2026.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، طلب نتنياهو بالفعل من دائرته المقربة الاستعداد لهذا الاحتمال، بما في ذلك الشروع في تشكيل فريق الحملة الانتخابية لحزب "الليكود"، تمهيدًا لقيادة الانتخابات المقبلة، على أن تُجرى الانتخابات التمهيدية داخل الحزب خلال الأشهر القليلة القادمة في حال اتخاذ قرار الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

في المقابل، يواصل نتنياهو تأكيده العلني أن الحكومة السابعة والثلاثين برئاسته ستُكمل ولايتها حتى نهايتها القانونية، وينقل وزراء بارزون ممن تحدثوا إليه مؤخرًا رسالة ثابتة مفادها أن الحكومة ستمضي قدمًا في إقرار الموازنة العامة، وأن الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد.

وخلال محادثات مغلقة مع وزرائه، يتطرق نتنياهو إلى مشروع قانون الإعفاء المثير للجدل، ويؤكد التزامه بالعمل على تمريره، إلا أن مصادر مطلعة تشير إلى إدراكه المتزايد لإمكانية تعقّد المشهد السياسي في أي لحظة، لا سيما في ظل التحديات التي قد تواجه الائتلاف الحاكم في تمرير مشروع القانون والموازنة العامة للدولة.

ونقل مسؤول حكومي رفيع أن نتنياهو يحرص على توجيه رسائل تطمين تؤكد الالتزام بالموعد الرسمي للانتخابات، تجنبًا لأي تراخٍ في الانضباط داخل الائتلاف أو خلق أجواء من التهاون السياسي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن حزب "الليكود" بدأ فعليًا الاستعداد لسيناريو قد يفرض حلّ الكنيست مبكرًا.

وأضاف المسؤول أن نتنياهو يدرس حاليًا الخيارات المتاحة لتشكيل فريق الحملة الانتخابية للحزب، والذي سيعتمد في معظمه على الطاقم الحالي، مع توسيعه ليشمل دوائر إضافية من المستشارين، تحسبًا لأي تطورات سياسية مفاجئة.