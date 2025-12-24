إعلان

فالكون 50 فرنسية الصنع.. معلومات جديدة عن طائرة الوفد الليبي بعد تحطمها قرب أنقرة

كتب : مصراوي

03:41 ص 24/12/2025

طائرة الوفد الليبي

وكالات

تساؤلات كثيرة الساعات الماضية بشأن نوع وحالة الطائرة التي كانت تقل محمد الحداد رئيس الأركان في حكومة عبد الحميد الدبيبة الليبية ومرافقيه، بعد تحطمها قرب أنقرة مساء الثلاثاء.

كان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أعلن أن الطائرة من طراز "فالكون 50".

وأكد الوزير فقدان الاتصال بالطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من أنقرة متجهة إلى طرابلس، ليتبين لاحقا تحطمها.

كشف الكاتب الباحث السياسي علي أسمر، أن الطائرة عمرها 37 عاما.

وحسب رئيس مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، فإن الطائرة طلبت الهبوط اضطراريا بسبب "عطل كهربائي".

قال دوران على منصة "إكس": "أبلغت طائرة خاصة تقل الحداد و4 من مرافقيه و3 من أفراد الطاقم، مركز مراقبة الحركة الجوية عن حالة طوارئ بسبب عطل كهربائي، وطلبت الهبوط الاضطراري".

وقتل الحداد في الحادث، مع مرافقيه رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب.

و"فالكون 50" طائرة فرنسية متوسطة الحجم ذات مدى طيران طويل، وتتميز بتصميم ثلاثي المحركات وأجنحة أكثر تطورا.

وحلقت أول طائرة "فالكون 50" في نوفمبر 1976، وحصلت على شهادة صلاحية الطيران الفرنسية في فبراير 1979، تلتها شهادة إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في 7 مارس 1979.

وتم تحديث "فالكون 50" لاحقا إلى "فالكون 50 إي إكس"، وحلقت أول نسخة منها عام 1996، بينما تم تسليم آخر طائرة من هذا الطراز عام 2008، وفقا لسكاي نيوز.

