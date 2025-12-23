كتب-عبدالله محمود:

لقي رئيس أركان الحكومة في غرب ليبيا الفريق أول محمد علي الحداد و مرافقيه مصرعهم بتحطم طائرتهم بعد إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة.

تولي محمد علي الحداد، الذي يعد من أبرز المسؤولين في حكومة عبد الحميد الدبيبة منصبه عام 2021، في مرحلة ما بعد الحرب على طرابلس.



ولعب رئيس الأركان محمد علي الحداد، دورًا محوريًا في مساعي توحيد المؤسسة العسكرية الليبية عبر اللجنة العسكرية المشتركة التي عمل على انشائها من أجل توحيد الأراضي الليبية.



وكان رئيس الأركان الراحل يمتلك علاقات دبلوماسية وعسكرية واسعة، أبرزها مع تركيا وإيطاليا وأمريكا والتي تمكن من خلالها بعقد اتفاقيات مشتركة خلال سنوات الحرب في ليبيا.



وشارك الحداد، في العديد من اجتماعات القاهرة وروما، التي كانت تؤكد على أهمية وحدة الأراضي الليبية وتشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود.



ونعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، رئيس الأركان العامة فى حكومته محمد الحداد، ومرافقيه، وذلك إثر تحطم طائرته فوق أنقرة بعد زيارة له إلى تركيا.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام تركية بإغلاق المجال الجوي مؤقتاً فوق العاصمة أنقرة وبدء تحقيق رسمي عقب انقطاع الاتصال بطائرة خاصة أقلعت من مطار أنقرة متجهة إلى العاصمة الليبية طرابلس.



وقال وزير الداخلية التركي إن الاتصال فقد بطائرة خاصة بعد إقلاعها مساء اليوم الثلاثاء من مطار أنقرة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة باشرت على الفور إجراءات البحث والتحقيق.



وبحسب ما أورده موقع الصناعات الدفاعية التركية، فإن الطائرة الليبية أطلقت نداء استغاثة بعد وقت قصير من إقلاعها بسبب عطل كهربائي، وقررت الهبوط اضطرارياً، قبل أن تختفي عن شاشات الرادار وتتحطم.