الأونروا: معظم الشاحنات التي تدخل غزة تجارية وتباع بأثمان باهظة

كتب-عبدالله محمود:

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، عدنان أبو حسنة، إنه يمكن إدخال ألف شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى قطاع غزة إذا وافق جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضح أبو حسنة، خلال تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، أن ما يدخل إلى غزة لا يزيد عن 150 شاحنة يوميا، مؤكدًا أن القطاع بحاجة إلى 600 شاحنة على الأقل.

وأكد المتحدث باسم الأونروا، أن معظم الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة توجه إلى القطاع التجاري وتباع بأثمان باهظة.