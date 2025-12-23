إعلان

الأونروا: معظم الشاحنات التي تدخل غزة تجارية وتباع بأثمان باهظة

كتب : مصراوي

08:58 م 23/12/2025

الدكتور عدنان أبو حسنة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-عبدالله محمود:

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، عدنان أبو حسنة، إنه يمكن إدخال ألف شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى قطاع غزة إذا وافق جيش الاحتلال الإسرائيلي.


وأوضح أبو حسنة، خلال تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، أن ما يدخل إلى غزة لا يزيد عن 150 شاحنة يوميا، مؤكدًا أن القطاع بحاجة إلى 600 شاحنة على الأقل.

وأكد المتحدث باسم الأونروا، أن معظم الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة توجه إلى القطاع التجاري وتباع بأثمان باهظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الاحتلال الإسرائيلي عدنان أبو حسنة مساعدات غزة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أول فيديو لطائرة الوفد الليبي من موقع سقوطها في تركيا
16 ضحية وواقعة هروب طريفة.. مصدر يكشف آخر تطورات مأساة عقار إمبابة
شبورة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)