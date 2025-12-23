

وكالات

قال الجيش الأوكراني، إن روسيا شنت هجوما جويا في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء على كييف، بعد يومين من انتهاء جولة محادثات السلام التي قادتها الولايات المتحدة في ميامي يوم الأحد.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف: "تعمل قوات الدفاع الجوي على القضاء على التهديد في سماء العاصمة"، وحثت السكان على البقاء في الملاجئ لحين إعطاء الضوء الأخضر لهم بالخروج.

ولم يذكر المسؤولون حتى الآن ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط قتلى أو مصابين أو تسبب في وقوع أضرار، ولم يتضح على الفور النطاق الكامل للهجوم.

قال فلاديمير فلاديميروف حاكم منطقة ستافروبول الروسية، اليوم الثلاثاء، إن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة خلال الليل أدى إلى اندلاع حريق في منشأة صناعية في المنطقة الواقعة في جنوب البلاد.

وأضاف فلاديميروف أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولم يحدد المنشأة التي اشتعلت فيها النيران.

وتدير شركة النفط الروسية العملاقة "لوك أويل" مجمع ستافرولين للبتروكيماويات في بوديونوفسك في ستافروبول، كما توجد في المنطقة أيضا بنية تحتية لخطوط أنابيب الغاز ومواقع تخزين الوقود، وهو ما يجعلها جزءا من منظومة الطاقة والمواد الكيميائية الأوسع نطاقا في روسيا.

وتقول أوكرانيا، إن ضرباتها داخل روسيا تهدف إلى شل المجهود العسكري الروسي في الحرب التي بدأتها موسكو منذ ما يقرب من 4 سنوات، وفقا للغد.