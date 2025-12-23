ترامب يتعهد ببناء أكبر سفينة حربية في العالم



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي من مقر إقامته في مارالاجو في ولاية فلوريدا، ‌إن البحرية ⁠الأمريكية تعتزم البدء في بناء طراز ‌جديد من السفن الحربية.

وأكد ترامب، أنه ستكون أكبر سفينة حربية في تاريخ بلادنا، وأكبر سفينة حربية تم بناؤها في تاريخ العالم على الإطلاق.

وأضاف ترامب، أن المشروع ‌سيبدأ ببناء ‍سفينتين ‍حربيتين من هذا النوع، قبل ‌أن يتوسع لاحقا ليشمل 20 إلى 25 سفينة جديدة.

وشدد على أن السفن الحربية الجديدة ستحقق التفوق العسكري لنا في الكثير من المناطق، قائلا: "سنعمل على زيادة عدد حاملات الطائرات".

جاءت تصريحات ترامب بعيد إقرار الكونجرس الأمريكي قانونا للدفاع يلحظ موازنة سنوية تفوق 900 مليار دولار.

كما تأتي التصريحات مباشرة بعد كشف البحرية الأمريكية في 19 ديسمبر عن مشروع جديد لسفينة عسكرية صغيرة الحجم، أُطلقت عليها في الوقت الراهن تسمية "إف إف إكس".

وشرحت البحرية، أن هذه الفرقاطات المستقبلية تُصمَّم كمكمّلات متعددة المهام وعالية الحركة للأسطول القائم راهنا الذي يريد ترامب تحويله "أسطولا ذهبيا".

وتهدف البحرية الأمريكية إلى إطلاق أولى هذه السفن الجديدة في سنة 2028، وفقا لما أوضحت.

وتمتلك الولايات المتحدة بحسب الخبراء قدرة على نشر قوة بحرية تفوق بشكل ملحوظ قدرة الصين، غير أن بكين شرعت في تحديث بحريتها بوتيرة سريعة.

ووضعت بكين أخيرا بالخدمة حاملة طائرات ثالثة مزوَّدة نظام إقلاع كهرومغناطيسي، ويتردد أن الرابعة قيد الإنشاء، وفقا لسكاي نيوز.