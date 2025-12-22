الصين: واشنطن تنتهك القانون بمصادرة ناقلات النفط قبالة فنزويلا

بكين- (د ب أ)

انتقدت الصين الولايات المتحدة لمصادرة ناقلات النفط قبالة ساحل فنزويلا، مما يشير إلى دعمها كاراكاس فيما تتصاعد أزمتها مع واشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان في إحاطة صحفية في بكين اليوم الإثنين "قيام الولايات المتحدة بمصادرة ناقلات الدول الأخرى بشكل تعسفي ينتهك بشدة القانون الدولي".

وأضاف أن الصين تعارض أي شيء "ينتهك سيادة وأمن الدول الأخرى وكل شكل من أشكال الأحادية والتنمر"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي التصريحات بعدما صادرت الولايات المتحدة ناقلة نفط ثالثة، مما يشدد حصارا تأمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يقطع شريان حياة اقتصادي حيوي للبلاد ويعزل حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

يشار إلى أن شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بي دي إف إس أيه) ترسل أغلب شحناتها إلى الصين ،عادة عبر وسطاء باستخدام ما يطلق عليه ناقلات أسطول الظل، وهي سفن عتيقة ذات ملكية مبهمة تنقل النفط المفروض عليه عقوبات من فنزويلا وكذلك من إيران وروسيا.

وقال لين "فنزويلا لديها الحق في تطوير تعاون متبادل مفيد ومستقل مع دول أخرى"، وأن بكين تدعم كاراكاس في "الدفاع عن حقوقها ومصالحها الشرعية".