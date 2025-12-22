

وكالات

قال مسؤولون، إن خفر السواحل الأمريكي يتعقب ناقلة نفط في المياه الدولية قرب فنزويلا، في ثاني عملية من نوعها خلال يومين، والثالثة في أقل من أسبوعين في حال نجاحها.

وقال مسؤول أمريكي: "يلاحق خفر السواحل الأمريكي سفينة تابعة لأسطول الظل، وهي ضالعة في تحايل فنزويلا على العقوبات"، مضيفا: "أنها ترفع علما زائفا وتخضع لأمر احتجاز قضائي".

وذكر مسؤول آخر، أن الناقلة تخضع للعقوبات، مضيفا أنه لم يجر اعتلائها بعد، وأنه ربما يتم اعتراضها بعدة طرق مختلفة منها الإبحار أو التحليق بالقرب منها.

ولم يحدد المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، موقعا دقيقا للعملية أو اسم السفينة المستهدفة.

وذكرت مجموعة فانجارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية ومصدر أمني بحري أمريكي أن السفينة هي "بيلا 1"، وهي ناقلة نفط خام مدرجة على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية التي وصفتها بأنها على صلة بإيران.

ووفقا لموقع تانكر تراكرز دوت كوم المتخصص في تتبع السفن، لم يكن على "بيلا 1" أي حمولة عندما كانت بالقرب من فنزويلا الأحد.

وتشير وثائق داخلية من شركة النفط الحكومية الفنزويلية "بي.دي.في.إس.إيه" إلى أن السفينة كانت نقلت نفطا من فنزويلا إلى الصين في عام 2021، وتشير تانكر تراكرز إلى أنها نقلت في السابق نفطا خاما إيرانيا.

ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن قبل عدة أيام عن فرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تخرج منها.

وشهدت حملة الضغط التي يشنها ترامب على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تعزيز الوجود العسكري في المنطقة وتنفيذ أكثر من عشرين غارة عسكرية على سفن في المحيط الهادي والبحر الكاريبي بالقرب من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، إذ تسببت هذه الهجمات في مقتل 100 شخص على الأقل، وفقا للغد.