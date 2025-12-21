

وكالات

انقطع التيار الكهربائي عن نحو 130 ألف منزل وشركة في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، حسبما أفادت شركة "باسيفيك" للغاز والكهرباء.

وترك انقطاع التيار الكهربائي مساحة كبيرة من الجزء الشمالي من المدينة في ظلام دامس، بدءا من أحياء ريتشموند وبريسيديو والمناطق المحيطة بمنتزه جولدن جيت، ثم ازداد حجم الانقطاع لاحقا.

ولم تستجب الشركة لطلبات التعليق على سبب انقطاع الكهرباء، الذي يشمل نحو ثلث عملائها.

أفادت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، عن إغلاق جماعي للمطاعم والمحلات التجارية، وانطفاء أضواء الشوارع وزينة عيد الميلاد.

وقالت إدارة الطوارئ في سان فرانسيسكو على منصة "إكس"، إن هناك "اضطرابات كبيرة في حركة النقل" تحدث على مستوى المدينة، وحثت السكان على تجنب السفر غير الضروري والتعامل بحذر مع إشارات المرور المنطفئة.

وأثرت الأزمة على حركة المواصلات في المدينة، بما في ذلك الحافلات والقطارات.

وذكر مسؤولو الإطفاء في منشور على منصة "إكس"، أن بعض الانقطاعات على الأقل نجمت عن حريق اندلع داخل محطة فرعية تابعة لشركة "باسيفيك".

وقالت الشركة إنها غير قادرة على تأكيد ما إذا كانت الكهرباء ستعود في وقت لاحق، وفقا لسكاي نيوز.