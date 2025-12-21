

وكالات

أكدت فنزويلا، أن احتجاز الجيش الأمريكي لناقلة ثانية تحمل نفطا فنزويليا لن يمر دون عقاب، مشددة على عزمها رفع القضية إلى الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

جاء في بيان حكومي نشرته نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز: "تؤكد جمهورية فنزويلا البوليفارية أن هذه الأعمال لن تبقى بلا رد، وستتخذ كافة الخطوات المناسبة، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات متعددة الأطراف وحكومات العالم".

ووصفت كاراكاس الحادثة، أنها عمل من أعمال القرصنة وانتهاك صارخ للقانون الدولي، مؤكدة أن القوات الأمريكية احتجزت سفينة خاصة تبحر في المياه الدولية واختطفت أفراد طاقمها.

وأضاف البيان: "القانون الدولي سينتصر، والمسؤولون عن هذه الأفعال الخطيرة سيمثلون أمام العدالة والتاريخ لمحاسبتهم على جرائمهم".

كانت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، قد أكدت في وقت سابق، قيام خفر السواحل الأمريكي باحتجاز ناقلة نفط متجهة من فنزويلا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الناقلة المحتجزة – وهي الثانية خلال الأيام الأخيرة – كانت ترفع علم بنما، وأن شحنتها "تعود لتاجر نفط صيني"، وفقا لروسيا اليوم.