سفارة الإمارات بالقاهرة تقيم حفل استقبال بمناسبة عيد الاتحاد 54

وكالات

أقامت سفارة الإمارات في القاهرة، الثلاثاء، حفل استقبال بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، في العاصمة الإدارية الجديد.

وحضر الحفل عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء والإعلاميين والشخصيات العامة، بمن فيهم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وفي كلمته، أكد الزعابي أن عيد الاتحاد يمثل محطة وطنية تستحضر قيم الوحدة والولاء والانتماء، مشيرا إلى أن دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، نجحت في بناء نموذج تنموي متفرد يقوم على الاستثمار في الإنسان والانفتاح والتسامح والابتكار.

وأوضح الزعابي؟، أن رؤيتي "نحن الإمارات 2031" و"مئوية الإمارات 2071"، بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تشكلان خارطة طريق لمستقبل يرتكز على الاقتصاد الجديد والصناعات المتقدمة وتمكين الشباب، بما يعزز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتطرق السفير الإماراتي إلى عمق العلاقات بين بلاده مصر، مؤكدا أنها علاقات راسخة تعززت بتوافق القيادتين وتكامل الرؤى تجاه قضايا المنطقة، وبشراكات استراتيجية في مجالات متعددة، معربا عن تقدير الإمارات لمواقف مصر الداعمة والتعاون المستمر بين البلدين.

وعبّر الزعابي، عن شكره لمصر حكومة وشعبا على حسن الاستقبال والدعم المتواصل، داعيا إلى دوام الأمن والاستقرار والازدهار للدول العربية، ومؤكدا استمرار مسيرة التعاون لما فيه خير الشعبين.