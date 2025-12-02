إعلان

بعفو ترامب.. إخلاء سبيل رئيس هندوراس السابق بعد الحكم عليه بـ45 عامًا

كتب : مصراوي

07:27 م 02/12/2025

رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز

(أ ب)

صرح متحدث باسم مكتب السجون الأمريكي لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) أنه تم إخلاء سبيل رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هيرناندير من سجن فيدرالي في الولايات المتحدة، كما نشر المكتب على موقعه الإلكتروني أنه تم الإفراج عن هيرنانديز أمس الاثنين من سجن في مدينة هزيلتون بولاية ويست فيرجينيا.

وأكدت زوجة هيرنانديز، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 45 عاما لدوره في مساعدة مهربي المخدرات لنقل مئات الأطنان من الكوكايين للولايات المتحدة، إخلاء سبيله بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بالعفو عنه.

وقدمت آنا جارسيا زوجة هيرنانديز الشكر للرئيس ترامب للعفو عن زوجها في منشور على منصة إكس اليوم الثلاثاء، وقالت في المنشور: "بعد قرابة أربع سنوات من الألم والانتظار والتحديات الصعبة، عاد زوجي خوان أورلاندو هيرانديز رجلا حرا بفضل العفو الرئاسي الذي منحه الرئيس دونالد ترامب".

