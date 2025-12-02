بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التأكيد على موقف موسكو الراسخ بأنها لا تخطط مهاجمة أوروبا.

وقال بوتين للصحفيين: "لن نخوض حربا مع أوروبا، قلت ذلك سابقا. لكن إذا شنت أوروبا حربا مفاجأة علينا، فإننا مستعدون على الفور. لا شك في ذلك".

وحذّر بوتين، من أنه في حال بدأت أوربا الحرب ضد روسيا فسيكون هناك وضع "لن يبقى فيه أحد للتفاوض".

إلى جانب ذلك، اتهم بوتين حلفاء أوكرانيا الأوروبيين بتخريب جهود الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مشددا على أن "ليس لديهم أجندة سلام.. ويقفون في صف الحرب".

كذلك، اتهم الرئيس الروسي الأوروبيين بتعديل مقترحات السلام وإضافة مطالب غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة لموسكو، وهو ما يعني "عرقلة عملية السلام بأكملها" ثم إلقام اللوم على روسيا.