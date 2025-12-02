وسائل إعلام كبرى تُمنع من حضور إيجازات نادرة في البنتاجون

واشنطن- (أ ب)

تُمنع هذه الأيام وسائل إعلام تصل إلى الملايين من متلقي الأخبار من حضور إيجازات نادرة يقدمها مسؤولو البنتاجون، وتعقد جلسات بدلا من ذلك لوسائل إعلام مختارة بعناية من قبل وزير الدفاع بيت هيجسيث.

ولا يمكن القول إن هناك قلة في الأمور التي تُناقش، حيث فتحت لجنتا القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب تحقيقات حول الضربات العسكرية الأمريكية ضد مهربي المخدرات المزعومين في بحر الكاريبي وشرقي المحيط الهادئ.

ويقول فريق هيجسيث إن هذه الإيجازات تأتي ضمن فعاليات توجيهية خاصة لفريق صحفي جديد معتمد لدى البنتاجون، يتكون في الغالب من وسائل إعلام محافظة وافقت على قواعد التشغيل الجديدة التي وضعها. ومن المقرر أن يلتقي المتحدث باسم البنتاجون كينجسلي ويلسون بالصحفيين اليوم الثلاثاء، بينما سيلتقي هيجسيث بهم يوم غد الأربعاء.

وانسحبت معظم وسائل الإعلام الرئيسية من البنتاجون هذا الخريف بدلا من الموافقة على القواعد الجديدة. وتقول وزارة الدفاع إن هذه القواعد "منطقية" وتهدف لمنع تسرب المعلومات السرية. بينما تخشى وسائل الإعلام أن يعني الموافقة عليها الالتزام فقط بنقل الأخبار التي يوافق عليها هيجسيث.

وما زال الصحفيون الذين انسحبوا يعملون، لكن من موقع أبعد.

ولم تمنع القواعد الصحفيين من العمل، حتى دون الوصول الفعلي. وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة أن هيجسيث أمر بضربة ثانية في سبتمبر على قارب يشتبه في قيامه بتهريب المخدرات بعد أن لم يقتل الجميع في الضربة الأولى. وقال الرئيس دونالد ترامب إن هيجسيث نفى قيامه بذلك، وهو ما اعتبره بعض المنتقدين جريمة حرب محتملة إذا كان صحيحا.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست ووكالة أسوشيتد برس وشبكة (سي إن إن) ووكالة رويترز ونيوزماكس أن هذه الوسائل الإعلامية طلبت يوم الاثنين الوصول الخاص إلى البنتاجون لتغطية جلسات الأسئلة والأجوبة، لكنها مُنعت من ذلك.