وكالات

تجري شرطة نيويورك (NYPD) تحقيقًا في اعتداء ذي دوافع معادية للسامية استهدف مجموعة من الرجال اليهود الأرثوذكس على متن أحد قطارات مترو الأنفاق في مدينة نيويورك، حيث أطلق المهاجمون تهديدات صريحة بالقتل خلال تنقّل مرتبط باحتفالات عيد الحانوكا. ولم تُسجَّل أي اعتقالات حتى الآن.

تُظهر لقطات فيديو متداولة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فوضى الاعتداء الذي وقع على متن القطار رقم 3. وبحسب الشرطة، بدأ المهاجمان—وهما أب وابنه—بمضايقة مجموعة من شبان حركة "حاباد-لوبافيتش" عند محطة فرانكلين أفينيو، بعد ملاحظتهما مظهرهم اليهودي. ثم صعدا إلى العربة نفسها، وتتبّعا المجموعة عبر عدة محطات، قبل أن يتصاعد الأمر إلى إساءات لفظية شملت شتائم معادية لليهود وتهديدات صريحة بالقتل.

ويُسمَع في الفيديو أحد المعتدين وهو يطلق التهديدات أثناء دفعه وضربه للضحايا، الذين امتنعوا في الغالب عن الرد. وشمل الاعتداء الجسدي لكمات وركلات ودفعًا داخل عربة مكتظة بالركاب، مع تدخل محدود من المارة.

“I will kill one of y’all n*ggas!”



A Jewish man was violently assaulted on the NYC subway while returning from a Hanukkah event. pic.twitter.com/Bv3b8wdQb5 — Combat Antisemitism Movement (@CombatASemitism) December 16, 2025

كانت المجموعة اليهودية وهم مبعوثون شباب من "حاباد-لوبافيتش"—في طريق عودتهم إلى حي كراون هايتس في بروكلين قادمة من فعالية حانوكا في مانهاتن. وقد غادروا القطار محطةً واحدة قبل وجهتهم النهائية طلبًا للأمان، قرب شارع كينجستون "بالقرب من المقر العالمي لحاباد في 770 إيسترن باركواي". وأُصيبوا بكدمات طفيفة دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفى.

وقد تم تقديم بلاغ جريمة كراهية إلى وحدة جرائم الكراهية في شرطة نيويورك، فيما لم تُعلن أي اعتقالات حتى صباح الثلاثاء، ولا تزال هوية المشتبه بهم غير مُعلنة.

وأدان قادة مجتمعيون وناشطون الحادث، معتبرين أنه جزء من نمط مقلق لتصاعد العنف المعادي للسامية في نيويورك، لا سيما ضد اليهود الأرثوذكس في بروكلين. ووقع الاعتداء في ظل تشديد الإجراءات الأمنية لاحتفالات الحانوكا في المدينة، عقب حادث إطلاق نار مميت استهدف فعالية نظمتها "حاباد" في سيدني. ودعت منظمات يهودية إلى زيادة اليقظة، محذّرة من استمرار المخاوف بشأن سلامة اليهود ذوي المظهر الديني في وسائل النقل العام.