

وكالات

وجهت إسرائيل رسالة إلى لبنان عبر وسطاء أمريكيين مفادها، أن التعاون بين حزب الله ولبنان غير مقبول، وفقا لما صرح به مسؤول أمني للقناة الثانية عشرة.

وبحسب المسؤول، فقد جاءت هذه الرسالة بعد أن تلقت إسرائيل أدلة تشير إلى تنسيق حزب الله مع الجيش اللبناني.

يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الإسرائيلي السبت تجميد غارة كان يخطط لشنها في قرية يانوح جنوبي لبنان، لإفساح المجال أمام الجيش اللبناني لتفتيش منزل محدد في القرية.

وأجرى الجيش اللبناني تفتيشا للمنزل المذكور، وقالت مصادر أمنية، إن عملية التفتيش تمت بالتنسيق مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التي تضم ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل ولبنان وإسرائيل.

كانت إسرائيل قد أصدرت في وقت سابق، إنذارا لإخلاء قرية يانوح، تحضيرا لشن غارة على ما زعمت أنها بنية تحتية لحزب الله.

لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال لاحقا: "إن الغارة جمدت مؤقتا"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل مراقبة الهدف.

وأضاف أن التجميد جاء بعدما طلب الجيش اللبناني من آلية مراقبة وقف إطلاق النار الوصول إلى الموقع المحدد ومعالجة خرق الاتفاق، وفق تعبيره.

بدورها، قالت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس آرديل، إن القوة الأممية رافقت الجيش اللبناني إلى بلدة يانوح دعما لعملية التفتيش.

ولفتت المتحدثة إلى أن اليونيفيل كانت قد تلقت معلومات عبر آلية المراقبة عن اعتزام الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة على قرية يانوح.

وذكرت المتحدثة، أن اليونيفيل ذكرت إسرائيل بأن أي عمل من هذا النوع يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

في غضون ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن المبعوث الأمريكي توم باراك سيتوجه يوم الاثنين إلى إسرائيل حيث سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاولة لمنع التصعيد مع لبنان ومن أجل التوصل لتفاهمات مع سوريا.

يأتي ذلك، بينما تواصل تل أبيب نقل تحذيرات مشددة لبيروت بشأن حزب الله عبر واشنطن.

وقالت وسائل إعلام عبرية بوقت سابق، إن الولايات المتحدة نقلت تحذيرا إسرائيليا إلى لبنان بضرورة كبح حزب الله، مع التلويح بتوسيع العمليات العسكرية إذا لم تتحرك الدولة اللبنانية ضده.​

كما صدرت تحذيرات موازية من أعضاء في الكونغرس الأمريكي موجهة بشكل مباشر إلى الجيش اللبناني، تطالبه بتشديد تنفيذ شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل وحزب الله، وفقا لروسيا اليوم.