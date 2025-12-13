البنتاجون يعلن مقتل جنديين أمريكيين اثنين ومدني في هجوم وسط سوريا

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم السبت، مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني أمريكي، وإصابة ثلاثة آخرين، جراء هجوم استهدف قوات أمريكية قرب مدينة تدمر وسط سوريا.

وأوضح البنتاجون أن الحادث وقع أثناء تواجد القوات الأمريكية في الموقع المستهدف بتدمر، مؤكدًا مقتل الجنديين والمترجم المدني، دون الإفصاح عن هوية الجهة المنفذة أو تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الهجوم.

وعلى خلاف ما أخفته وزارة الحرب الأمريكية من هوية المنفذ، قالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أنه في يوم الـ13 من ديسمبر، قُتل اثنان من أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية بالإضافة إلى مدني أمريكي واحد وإصابة ثلاثة آخرين من أفراد الخدمة، نتيجة كمين نفذه مسلح منفرد من تنظيم داعش في سوريا، وقد جرى الاشتباك مع المسلح وقتله.

يذكر أن وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد نقلت عن مصدر أمني قوله بإن قوات الأمن السورية والقوات الأمريكية تعرّضت لإطلاق نار قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة.