إيران تصادر ناقلة نفط أجنبية في خليج عمان

وكالات

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الجمعة، أنها صادرت ناقلة نفط أجنبية محملة بنحو 6 ملايين لتر من الديزل في بحر سلطنة عمان قرب سواحل مدينة جاسك، وفق وسائل إعلام إيرانية.

وقال رئيس قضاة هرمزجان، مجتبى قهرماني، إن عملية الضبط جاءت ضمن جهود مكافحة شبكات تهريب الوقود، مؤكدًا أن الناقلة كانت تجوب المياه الخاضعة لولاية سلطنة عُمان دون أي وثائق شحن أو بوليصة نقل.

وأوضح أن طاقم السفينة مكون من 18 بحارا من الهند وسريلانكا وبنغلاديش، كان قد أوقف جميع أجهزة الملاحة قبل ضبطها.