إعلان

إيران تصادر ناقلة نفط أجنبية في خليج عمان

كتب : مصراوي

11:54 م 12/12/2025

إيران تحتجز ناقلة نفط في بحر عمان - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الجمعة، أنها صادرت ناقلة نفط أجنبية محملة بنحو 6 ملايين لتر من الديزل في بحر سلطنة عمان قرب سواحل مدينة جاسك، وفق وسائل إعلام إيرانية.

وقال رئيس قضاة هرمزجان، مجتبى قهرماني، إن عملية الضبط جاءت ضمن جهود مكافحة شبكات تهريب الوقود، مؤكدًا أن الناقلة كانت تجوب المياه الخاضعة لولاية سلطنة عُمان دون أي وثائق شحن أو بوليصة نقل.

وأوضح أن طاقم السفينة مكون من 18 بحارا من الهند وسريلانكا وبنغلاديش، كان قد أوقف جميع أجهزة الملاحة قبل ضبطها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران تصادر ناقلة نفط أجنبية بحر سلطنة عمان مصادرة ناقلة نفط في خليج عمان السلطات الإيرانية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سد النهضة.. خبير يكشف عن تراجع منسوب المياه بحوض المفيض
بعد انفجار إمبابة.. "تاون جاس" تكشف أسباب تسرب الغاز وتحذر المواطنين
تغييرات واسعة.. وزير التربية يعتمد حركة تنقلات جديدة داخل الوزارة