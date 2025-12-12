الأمم المتحدة: أكثر من 140 ألف شخص تضرروا من مياه الأمطار في غزة

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن أكثر من 140 ألف شخص تضرروا من مياه الأمطار في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم غوتيريش، في تصريحات إعلامية، أنه تم منع الأونروا من إدخال مساعدات كافية لإيواء مليون و300 ألف شخص في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم غوتيريش، أن المستوطنين يقومون بشن 5 هجمات يوميًا على الفلسطينيين بالضفة الغربية منذ بداية العام.

ودعا دوجاريك، إلى حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وإلى وقف عمليات الهدم العقابية وغير القانونية ومنع هجمات المستوطنين في الضفة.