روسيا ترفض اقتراح زيلينسكي بشأن إجراء استفتاء في منطقة دونباس

(د ب أ)

رفضت روسيا مقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن تسمح لسكان الأوكرانيين بالتصويت عبر استفتاء بشأن التنازلات الإقليمية في منطقة دونباس شرقي البلاد.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسياسة الخارجية: "هذه المنطقة أرض روسية"، في إشارة إلى ضم موسكو للمنطقة في عام 2022، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية.

وبعد بضعة شهرو من انطلاق الغزو الروسي الشامل لأراضي أوكرانيا، ضمت موسكو إلى أراضيها، بشكل غير قانوني، دونباس – التي تشمل مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك – إضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوريجيا، وذلك عبر تعديل دستوري.

وقال زيلينسكي أمس الأول الخميس إن الشعب الأوكراني وحده هو من يمكنه اتخاذ القرار بشأن القضايا الإقليمية – على سبيل المثال من خلال استفتاء.

وفي تصريحات على هامش زيارة بوتين للعاصمة التركمانية عشق آباد، قال أوشاكوف إن هدف زيلينسكي إدراج مقترحات ضمن خطة السلام مع الولايات المتحدة ستكون غير مقبولة بالنسبة لروسيا خلال المفاوضات.

وأضاف المسؤول في الكرملين أن روسيا لم تطلع بعد على الوثائق التي يجري مناقشتها حاليا مع ممثلين بارزين للدول الأوروبية. وأشار إلى أن النسخة الجديدة قد تكون أسوأ وغير مقبولة بالنسبة لروسيا.

كما جدد أوشاكوف مطالب موسكو بانسحاب القوات الأوكرانية من دونباس، تمهيدا لوقف إطلاق النار.

وللمرة الأولى، صدرت تصريحات رسمية تشير إلى أن روسيا ربما تتصور إنشاء منطقة منزوعة السلاح في دونباس – تحت إدارتها.

وقال أوشاكوف: "من الممكن تماما ألا تكون هناك قوات مسلحة على الفور- لا روسية ولا أوكرانية. ومع ذلك، ستكون هناك قوات الحرس الوطني وشرطتنا؛ وسيكون كل ما يلزم للحفاظ على النظام وتسيير شؤون الحياة موجودا".