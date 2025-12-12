بولندا تعلن إحباط محاولة تسلل عبر نفق يمر أسفل حدودها مع بيلاروس

وارسو- (أ ش أ)

أعلنت قوات حرس الحدود البولندية إحباط محاولة تسلل إلى داخل البلاد عبر نفق تحت الأرض يمر أسفل الحاجز الحدودي بين بولندا وبيلاروس.

وأوضحت القوات - في بيان نقله راديو بولندا اليوم /الجمعة/ - أن 180 شخصا عبروا النفق الكائن بالقرب من قرية "ناريفكا" في منطقة بودلاسكي الشمالية الشرقية، وتمكنت القوات من احتجاز أكثر من 130 شخصا، وجاري البحث عن المهاجرين المتبقين.

ويبلغ ارتفاع النفق حوالي 1.5 متر، ويمتد لعشرات الأمتار أسفل الحاجز الحدودي، وكان مدخله مخفيا في الغابة على الجانب البيلاروسي، على بعد حوالي 50 مترا من الحدود، ومخرجه على الجانب البولندي، على بعد حوالي 10 أمتار من الحاجز الحدودي.

وأضاف البيان أنه تم نشر جنود وضباط شرطة، بمساعدة كلاب بوليسية، لتأمين المنطقة وتعقب المهاجرين المتبقين، فيما يعد هذا النفق الرابع الذي يتم اكتشافه على طول الحدود البولندية البيلاروسية خلال عام 2025.