"لبحث خطة ترامب".. مسؤولون من أوكرانيا وأمريكا وأوروبا يجتمعون في باريس السبت المقبل

كتب-عبدالله محمود:

06:39 م 11/12/2025

أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول بالبيت الأبيض، بأن مسؤولون من أوكرانيا والولايات المتحدة وأوربا يجتمعون في باريس السبت المقبل لبحث خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب الأوكرانية.

وأكد مسؤول أوكراني لـ"أكسيوس"، أن الاجتماع هو محاولة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة السلام التي طرحها ترامب، حيث يأتي وسط توترات بلغت ذروتها.

وأوضحت المصادر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتعرض لضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة لقبول خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي تتضمن خسائر إقليمية كبيرة وتنازلات أخرى.

وأشار المسؤول الأوكراني، إلى أن الأوروبيون نصحوا زيلينسكي بالصبر، الأمر الذي أثار غضب البعض داخل الولايات المتحدة.

ويأتي الاجتماع في باريس عقب مكالمة هاتفية الأربعاء الماضي، بين ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

