برلين- (د ب أ)

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن الرد الأوكراني على خطة السلام التي قدمتها الولايات المتحدة يتضمّن أيضًا، وفقًا لما ورد، بنودًا تتعلق بمسألة التنازلات الإقليمية المحتملة من قبل كييف لموسكو.

وفي مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روتّه، أوضح ميرتس في برلين اليوم الخميس أن الرد تم إرساله إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر بعد ظهر أمس الأربعاء، وأردف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني أن " الأمر يتعلق هنا بالدرجة الأولى بالسؤال حول أيّ تنازلات إقليمية تستعد أوكرانيا لتقديمها".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض حتى الآن أي تنازلات إقليمية تطرحها روسيا بوصفها شرطًا للتوصل إلى حل سلمي. وأكّد ميرتس في هذا السياق: "لكن هذا سؤال يجب أن يجيب عنه أولاً الرئيس الأوكراني والشعب الأوكراني. وقد أوضحنا ذلك أيضاً للرئيس ترامب".

وكان ميرتس أجرى بعد ظهر أمس محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس ترامب بشأن الوضع في أوكرانيا. وقال إنهم اقترحوا على الرئيس الأمريكي مناقشة الوثائق المتوافرة مع الحكومة الأمريكية بشكل نهائي خلال عطلة نهاية الأسبوع. وبحسب ميرتس، لم يكن الرئيس الأمريكي على علم بالاقتراح الأوكراني المنسَّق مع أوروبا وقت إجراء المكالمة، لأنه لم يكن قد أُرسل إلى واشنطن بعد.

وأضاف ميرتس أنه من الممكن الآن عقد اجتماع في برلين يوم الاثنين المقبل، بعد محادثات نهاية الأسبوع. وأوضح أن مشاركة الحكومة الأمريكية في هذا الاجتماع لا تزال غير محسومة. وقال: "هذا يعتمد إلى حد كبير على الصياغة المشتركة للوثائق التي يجري العمل عليها حاليًا. وأنا متفائل إلى حدّ ما بأننا سننجح في ذلك".

وقال ميرتس إنه خرج من المكالمة مع ترامب بـ "انطباع راسخ مفاده بأنه مستعد للسير في هذا الطريق معنا، لأنه يدرك ضرورة الاستماع إلى الأوروبيين ومصالحهم الخاصة في هذا الملف"، لافتا إلى أن هذا الأمر تم إيضاحه لترامب خلال المكالمة. وأضاف أن المحادثة كانت "بنّاءة للغاية بحق، حيث جرى فيها توضيح المواقف المتبادلة كما عبر كل طرف عن احترامه للآخر".