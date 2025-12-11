وزير بريطاني: مستعدون للحيلولة دون تنفيذ إسرائيل تهديداتها ضدّ لبنان

بيروت- (د ب أ)

أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة المتحدة هاميش فالكونر، اليوم الخميس، استعداد بلاده لمساعدة لبنان في الحيلولة دون تنفيذ إسرائيل تهديداتها التصعيدية ضدّ ه.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اليوم من الوزير فالكونر، "بحثا خلاله آخر التطورات في لبنان والمنطقة"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

وأعرب الوزير البريطاني "عن استعداد بلاده لدعم الجيش اللبناني ليتمكن من تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد قواها الشرعية".

يذكر أن إسرائيل تهدد لبنان بتصعيد عسكري وتطالب بنزع سلاح حزب الله.