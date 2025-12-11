العراق يوقف الرحلات الجوية في مطار بغداد لسوء الأحوال الجوية

بغداد- (د ب أ)

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية اليوم الخميس تعرض البلاد إلى منخفض جوى تصاحبه هطول أمطار بين معتدلة إلى غزيرة وموجة ضباب كثيفة.

وأعلنت وزارة النقل العراقية إيقاف رحلات الطيران في مطار بغداد الدولي أمام الرحلات الجوية الأخرى بشكل مؤقت نتيجة سوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف الرحلات بعد تحسن الأجواء.

كما دعت مديرية المرور العامة مستخدمي الطرق الخارجية إلى الالتزام بالسرعة المحددة لسلامتهم.

وأعلنت بعض المحافظات العراقية اعتبار اليوم الخميس عطلة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار.

وتشهد مناطق متفرقة في إقليم كردستان وشرق وغربي البلاد موجة أمطار كثيفة تسببت بحالات فيضانات وسيول جارفة أدت إلى انهيار جسر جنوبي محافظة كركوك ومنازل وأبنية حكومية ومدارس فيما استخدمت السلطات العراقية المروحيات لإجلاء المتضررين من جراء الفيضانات والسيول.