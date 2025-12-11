الشرطة تضبط عصابة تستهدف كبار السن لسرقة الفيزا بالإسكندرية

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية في ضبط تشكيل عصابي مكوَّن من عاطل وأربع سيدات، جميعهم لهم معلومات جنائية سابقة، ومقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، بعد رصد نشاطهم الإجرامي المنظم.

وأوضحت التحريات أن التشكيل كان يستهدف كبار السن، ويقوم بسرقة البطاقات البنكية بأسلوب المغافلة، عبر إيهام الضحايا بمساعدتهم في استخدام البطاقات عبر ماكينات الصراف الآلي، ثم استبدال البطاقة بأخرى بعد معرفة الرقم السري، وسحب المبالغ المالية من الكروت المستولى عليها. كما تبين أن التشكيل استخدم دائرة قسم شرطة الدخيلة وعددًا من المحافظات الأخرى لمزاولة نشاطه، مستغلاً الثقة والدهاء للوصول إلى ضحاياه.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 10 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، كما جرى ضبط كل المسروقات المستولى عليها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

