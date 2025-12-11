لافروف: الخلافات مع واشنطن بشأن أوكرانيا أصبحت معدومة

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الدول الأوروبية بمحاولة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، مؤكدا أن خطة الغرب لاستخدام أوكرانيا ضد روسيا فشلت.

وأشار لافروف، إلى أن زعماء أوربيين صرحوا أنهم استغلوا اتفاقيات مينسك لإعادة تحضير أوكرانيا للحرب ضد روسيا، موضحا أن موارد الغرب لشن حرب بالوكالة ضد روسيا تتقلص.

وذكر لافروف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتوصل إلى حل دبلوماسي وبعض الدول الأوروبية لا تريد ذلك، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني تحجج بأن مستوى التمثيل في مفاوضات إسطنبول لا يسمح بالتوصل إلى اتفاق.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، أن الجانب الأوكراني كان يريد وقفا مؤقتا لوقف إطلاق النار لإعادة تنظيم قواته والجيش، مشددا على أن معالجة الأسباب الجذرية للصراع أهم شرط للسلام المستدام مع أوكرانيا.

وأكد لافروف، أن موسكو لا ترفض المفاوضات وتواصل العمل البناء للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا.

وفي ما يخص العلاقات بين موسكو وواشنطن، أكد لافروف أن هناك تفاهم متبادل بين بوتين وترامب بشأن النقاط التي تشكل أساسا لحل جديد للنزاع في أوكرانيا، مضيفا "نقاط الاختلاف أصبحت معدومة مع الولايات المتحدة بشأن المسألة الأوكرانية بعد زيارة المبعوث ويتكوف".