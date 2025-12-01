إعلان تحريري

يعود مهرجان ليوا الدولي 2026 (ليوا 2026)، الوجهة الشتوية المُفضلة في أبوظبي، ببرنامج حافل بفعاليات رياضة السيارات والتجارب الثقافية والترفيهية والحفلات الموسيقية الحية والأنشطة العائلية، وذلك على مدار 23 يوماً من 12 ديسمبر 2025 إلى 3 يناير 2026 وسط الكثبان الرملية في منطقة الظفرة.

ويمزج المهرجان بين التراث والمغامرة في تجربة مُلهمة تجمع العائلات والأصدقاء بين أحضان الطبيعة حول تل مرعب، الذي يبلغ ارتفاعه 300 متر ويُعد أعلى الكثبان الرملية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويواصل الحدث تطوره منذ انطلاقه في عام 2001، ليرسخ مكانته كإحدى أبرز الوجهات الشتوية على المستويين الإقليمي والدولي، مستقطباً مختلف فئات المجتمع، ومحبّي التخييم والبر، والمغامرات والرياضات التراثية، لما يقدمه من فعاليات تلبي تطلعات الجميع، من سباقات السرعة بأنواعها وتحديات القيادة على الكثبان الرملية إلى العروض الثقافية والترفيهية.

يفتتح المهرجان هذا العام بعرض فريق فرسان الإمارات – فريق الاستعراضات الجوية الرسمي التابع للقوات الجوية الإماراتية – إلى جانب عرض مذهل للألعاب النارية، وعروض الطائرات المسيرة، والعروض الضوئية التي ستضيء سماء الصحراء.

رياضة السيارات والمغامرات

تُشكل صحراء ليوا في موسم الشتاء المركز النابض لرياضة السيارات في المنطقة، ويشهد مهرجان ليوا الدولي 2026 مزيداً من الفعاليات والمغامرات الحماسية، تبدأ بالاستعراض الحر في 12 و13 ديسمبر ثم 22 و23 ديسمبر، يليه سباق سبارتن ليوا في 13 ديسمبر، وسباق الدراجات "دراج ريس" في 14 ديسمبر. وتتواصل الفعاليات مع بطولة الصقور من 15 إلى 17 ديسمبر، وبطولة الاستعراض الرملي في 19 و20 ديسمبر إلى جانب فعالية تحدي الرمال "إكستريم ماد فِست" التي يشهدها المهرجان لأول مرة، والتي تقام يومي 19 و20 ديسمبر، وتُقدم أضخم وأمتع العروض التي تختبر قوة الآلات وشجاعة السائقين حتى أقصى الحدود.

ويتزايد الزخم في تحدي ليوا للجري في 20 ديسمبر، وسباق ليوا للدراجات الهوائية وسباقات حلبة UTV في 21 ديسمبر. وتُقام بطولة هدد الحمام في 23 و24 ديسمبر، ثم بطولة ليوا "بيرن أوت" في 25 ديسمبر. ويتصاعد هدير المحركات يومي 26 و27 ديسمبر في بطولة ليوا دريفت، وعروض السيارات العملاقة "مونستر جام"، فيما ينطلق تحدي تل المرعب للجري في 26 ديسمبر، وبطولة ليوا للبادل من 26 إلى 28 ديسمبر، وتحدي ليوا للدراجات الهوائية في 27 ديسمبر. ويتابع زوار المهرجان بطولة المصارعة الرملية في 26 و27 ديسمبر، تليها عودة بطولة الاستعراض الرملي في 28 و29 ديسمبر.

وتستمر المنافسات بلا توقف مع بطولة الاستعراض الحر الإلكترونية يوم 30 ديسمبر، ثم بطولة تل مرعب للسيارات من 31 ديسمبر إلى 3 يناير، والتي تشمل فئات متعددة من السباقات. كما يتضمن البرنامج مسابقات لكرة القدم والبادل في عطلات نهاية الأسبوع، وبطولة الملاكمة من 15 إلى 21 ديسمبر. كما ينعقد مؤتمر جيتور للسفر من 19 إلى 21 ديسمبر.

ويستمتع الزوار يوميًا بالعروض الضوئية على الكثبان الرملية إضافة إلى عروض الطائرات المسيّرة ومناطيد الهواء في عطلات نهاية الأسبوع، التي تحول سماء ليوا إلى لوحة فنية مذهلة من الضوء والصوت والحركة.

ويوفر المهرجان كذلك تجربة الكارتينج المائي تجربة لعبة القتال بالكرات الملونة يوميًا في الفترة من 12 ديسمبر 2025 وحتى 3 يناير 2026، لتمنح الزوار الباحثين عن المغامرة تجربة مليئة بالإثارة والتشويق كما ستُضيء عروض الألعاب النارية سماء الصحراء خلال حفل الافتتاح وعطلات نهاية الأسبوع وليلة رأس السنة الميلادية وحفل الختام، لتصنع لحظات لا تُنسى.

الفعاليات الترفيهية العائلية

تُعد "قرية ليوا" القلب النابض للمهرجان، حيث تُقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية لجميع أفراد العائلة، من الكارتينج المائي، وألعاب الكرنفال، وألعاب المهارة، مساريّن للانزلاق (أحدهما للأطفال، والآخر للكبار). وتحتضن القرية أيضاً متحف السيارات الكلاسيكية، ومنطقة السيارات، وغرفة الهروب، وغرفة الغضب، بينما سيستمتع الأطفال بحديقتي الفروسية الصغيرة والحيوانات الأليفة.

وتشمل فعاليات هذه الدورة منطقة السوق ومتاجر لمنتجات الحرف التقليدية، بينما يستضيف المسرح الرئيسي عروضاً موسيقية حية وأنشطة ثقافية وترفيهية يومياً.

وتكتمل التجربة بتذوق أشهى المأكولات الإماراتية الشعبية والأطباق العالمية التي تُقدمها قائمة متميزة من المطاعم.

احتفال استثنائي برأس السنة الجديدة

من المتوقع أن يكون احتفال رأس السنة خلال مهرجان ليوا الدولي ليلة لا تُنسى. كما تنطلق في 31 ديسمبر بطولة تل مرعب للسيارات لمدة ثلاثة أيام، لتقدّم لعشاق السرعة أجواء حماسية مع وداع عام 2025 واستقبال عام 2026.

وسيحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بحفل موسيقي خاص بمناسبة ليلة رأس السنة، يعقبه عرض مذهل للألعاب النارية يضيء سماء صحراء ليوا الشاسعة.

ويُشكّل هذا الاحتفال دعوة مفتوحة للزوار لاستقبال العام الجديد وسط أجواء من الموسيقى والمغامرة وجمال الطبيعة الخلّابة في منطقة الظفرة.

ويحتفي مهرجان ليوا الدولي 2026 بالتراث الإماراتي العريق، مسلطاً الضوء على الرياضات التقليدية التي تُمثل جزءاً أصيلاً من الثقافة الإماراتية من خلال بطولة الصقور وبطولة هدد الحمام إلى جانب الحرف التقليدية في سوق ليوا، بما يُسهم في ترسيخ ارتباط المجتمع بتراثه وتقاليده وثقافته.

التخطيط للزيارة

انضموا إلى أبرز فعالية شتوية في دولة الإمارات واصنعوا ذكريات لا تُنسى مع العائلة والأصدقاء في مهرجان ليوا الدولي 2026 – حيث تلتقي المغامرة والثقافة والتواصل الإنساني في أجواء استثنائية واحدة.

يمكن للزوار حجز خيام فاخرة مسبقًا أو الإقامة في مرافق محلية، أو إحضار سياراتهم المخصصة للتخييم أو خيامهم الخاصة للاستمتاع بتجربة تخييم تحت نجوم ليوا في قلب صحراء الظفرة ذات الكثبان الذهبية الساحرة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: liwainternationalfestival.ae

أو متابعة الحساب على إنستغرام: instagram.com/liwafest

للحجوزات، يمكن استخدام تطبيق نادي ليوا الرياضي أو التواصل عبر الرقمين: +971 54 279 0830

و+971 54 279 0831

أما تذاكر قرية ليوا، فتتوفر عبر الموقع liwavillage.ae

للاستفسارات عن قرية ليوا، يمكن الاتصال عبر الرقم +971 50 790 1201 من الساعة 9 صباحاً ولغاية 6 مساءً طيلة أيام الأسبوع، أو البريد الالكتروني liwapartners@linkviva.com