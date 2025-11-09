وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر، الأحد، إن مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أبدت استعدادها لتقديم حزمة من مشاريع القوانين التي قد تؤدي إلى إنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

وتُعد الخطوة الحالية، الأكثر أهمية في مساعي تحقيق اختراق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإنهاء الإغلاق الحكومي الممتد منذ أكثر من شهر.

وذكر "أكسيوس"، ان من المتوقع أن يؤيد ما لا يقل عن 10 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ اقتراحا لتقديم مشاريع قوانين الإنفاق الحكومي وتدبير تمويل قصير الأجل حتى هناية يناير المقبل.

وأفادت المصادر، بأن الاتفاق سيشمل تصويتا موعودا على تمديد الإعفاءات الضريبية لقانون الرعاية الصحية الأمريكي "أوباما كير" في ديسمبر المقبل، كما قد يتضمن بنودا لسماعدة الموظفين الفيدراليين الذين تم تسريحهم بسبب الإغلاق الحكومي.

وحتى الآن، لا تزال المحادثات بين الحزبين متقلبة؛ كما أن الاتفاق المحتمل لن يصبح نهائيا إلا بعد تصويت المشرّعين عليه، غير أن المناقشات تسير نحو اتفاق يقود إلى فتح الحكومة.

وفي الوقت الحالي، يتواجد أعضاء مجلس الشيوخ في العاصمة واشنطن من أجل حضور جلسة نادرة في عطلة نهاية الأسبوع، ومن المقرر أن يصوتوا يوم الأحد على اقتراح بشان حزمة تمويل حكومية.