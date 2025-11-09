وكالات

قالت القناة الـ7 العبرية نقلا عن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأحد، إن إسرائيل لن تدفع ثمنا مقابل استعادة جثمان الضابط هدار جولدن ومقاتلو حماس المئتين العالقين محكوم عليهم بالموت.

وأكد سموتريتش، أن هدف حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاستراتيجي ما زال هو تفكيك حماس عسكريا وإداريا ونزع السلاح من غزة، محذرا من أنه "إذا لم يتحقق هدف هزيمة حماس بالطريقة الأمريكية فسننفذه بطريقتنا وبقوة أكبر".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة، إنه من المتوقع أن تتسلم إسرائيل جثة النقيب هدار جولدن بعد ظهر اليوم.

وأضاف نتنياهو: "تم أسر 255 شخصا، أعدنا منهم 250 حتى الآن"، مشيرًا إلى أنه "يجب أن ندعم منطقة الجليل أكثر مما كان عليه الوضع قبل السابع من أكتوبر".

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأحد، أعلنت القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها ستسلم جثة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن، التي عثر عليها ظهر أمس في نفق بمخيم يبنا في مدينة رفح جنوبي القطاع، عند الساعة 2 مساء بتوقيت غزة.

وأمس السبت، تمّ استخراج جثة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن من أحد أنفاق مدينة رفح، بعد أكثر من 11 عاما على أسره خلال حرب عام 2014.