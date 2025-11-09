وكالات

قالت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرتس، إنه لا بد من وجود قوات دولية لحفظ السلام في قطاع غزة برعاية أممية، مؤكدة أن ما يحدث في فلسطين غير منصف والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بعد اعتداءات حماس غير متناسبة.

وأوضحت بيرتس خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، أن مواقف دول الاتحاد الأوروبي ليست موحدة تجاه ما يحدث في غزة، كما هي متفقة بشأن رفضها للحرب على أوكرانيا، مشددة على أن محاولات الإضرار بالمحكمة الجنائية الدولية ستدمر القانون الدولي.

وأكدت أن إسرائيل تعرقل دخول المساعدات إلى قطاع غزة بحجج واهية، مشيرة إلى أنه لا يجب على حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تكون في حقبة فلسطين الجديدة.

وذكرت رئيسة سلوفينيا، أن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا بكافة السبل وقدر الإمكان في الحرب مع روسيا، ويدعمون وجود قوات دولية في في كييف، مشددة على ضرورة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد من أجل السلام في أوروبا.

وأضافت: "نعمل جاهدين من أجل انضمام دول غرب البلقان للاتحاد الأوروبي لترسيخ السلام في المنطقة".

وعن أحدث السودان، أكد رئيسة سلوفينيا، أن هناك 25 مليون شخص يعانون من الجوع في السودان وما يحدث غير مقبول، لافتة إلى أن المجتمع الدولي لا يفعل الكثير من أجل مساعدة السودان.